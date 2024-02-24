Бывший чиновник Госдепа сообщил о безумии США в отношении России

Бывший чиновник Госдепа Карден: США демонстрируют безумие, вводя новые санкции

Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден сообщил о безумии Вашингтона в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты, вводя все новые санкции против России, повторяют одни и те же действия в надежде получить новый результат, демонстрируя тем самым признаки безумия. Бывший чиновник Госдепа также назвал действия Белого дома «позерством».

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против России. Также отмечалось, что будут ведены экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание скрытой поддержки российской военной машины».

Кроме этого, Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков и Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир».