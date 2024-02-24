Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 24 февраля 2024Россия

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли и восстановили через 10 минут

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Сообщение о перекрытии движения последовало в 23:17, через десять минут канал проинформировал, что движение было восстановлено.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту временно останавливали 16 февраля. Спустя 25 минут магистраль вновь начала пропускать транспорт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения. Украинские военные сообщили об отходе из Ласточкино западнее Авдеевки

      В G7 пообещали санкции против поддерживающих Россию стран

      Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

      Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

      Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала

      Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине

      Глава МИД Украины пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

      Дипломат рассказал о подготовке Запада к «ближневосточному сценарию» на Украине

      Страны G7 отказались прекратить поддержку «формулы мира» Зеленского

      Успенская исполнила песню Марии Захаровой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше