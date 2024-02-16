Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут
Движение по Крымскому мосту восстановили спустя 25 минут
Крымский мост вновь открыли для автомобилистов спустя меньше чем полчаса после приостановки движения. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Ограничения действовали около 25 минут. Сообщение о снятии запрета на движение появилось в канале в 13:24 пятницы, 16 февраля.
Ранее сообщалось, что мост перекрыли на неопределенное время. Водителей попросили сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. Накануне не сообщалось о затруднении движения по мосту. Причина ввода ограничений не уточнялась.
До этого движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено в конце декабря. Через полтора часа его возобновили.