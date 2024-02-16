Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:51, 16 февраля 2024Среда обитания

Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

Движение по Крымскому мосту восстановили спустя 25 минут

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост вновь открыли для автомобилистов спустя меньше чем полчаса после приостановки движения. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Ограничения действовали около 25 минут. Сообщение о снятии запрета на движение появилось в канале в 13:24 пятницы, 16 февраля.

Ранее сообщалось, что мост перекрыли на неопределенное время. Водителей попросили сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. Накануне не сообщалось о затруднении движения по мосту. Причина ввода ограничений не уточнялась.

До этого движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено в конце декабря. Через полтора часа его возобновили.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов заявил о плохой ситуации на фронте

      Осужденного за наркотики легионера «Спартака» объявили в международный розыск

      В Южной Осетии задержали двух грузин за вандализм

      В ЦБ оценили перспективы роста цен в России

      Кортеж Путина проехал по центру российского города и попал на видео

      Волочкова связала пожар в здании «Известия холл» с успехом своего шоу

      Россияне устроились бортпроводниками за границу и пожалели

      В Азербайджане заявили об обстреле своих позиций с территории Армении

      Венесуэла приказала агентству ООН экстренно покинуть страну

      Немецкий дипломат рассказал о переходе Западом красной линии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше