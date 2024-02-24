Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:36, 24 февраля 2024Россия

Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом беспилотнике

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что над регионом сбили беспилотник. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в районе хутора Развильный. «В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный», — сообщил он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью. Чуть позже российские средства ПВО сбили еще один дрон над регионом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения. Украинские военные сообщили об отходе из Ласточкино западнее Авдеевки

      Трамп предрек США проигрыш в третьей мировой войне до ее начала

      Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине

      Глава МИД Украины пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

      Дипломат рассказал о подготовке Запада к «ближневосточному сценарию» на Украине

      Страны G7 отказались прекратить поддержку «формулы мира» Зеленского

      Успенская исполнила песню Марии Захаровой

      Хакеры взломали эфир украинского телеканала и транслировали пророссийские тексты

      Россию собрались принудить компенсировать Украине убытки

      В Германии призвали Запад попрощаться с риторикой Зеленского о победе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше