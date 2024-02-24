Губернатор Белгородской области рассказал о сбитом беспилотнике

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что над регионом сбили беспилотник. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в районе хутора Развильный. «В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный», — сообщил он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью. Чуть позже российские средства ПВО сбили еще один дрон над регионом.

