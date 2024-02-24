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14:29, 24 февраля 2024Мир

Макрон оценил возможность решения аграрного кризиса

Президент Макрон заявил, что аграрный кризис нельзя решить за несколько часов

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Аграрный кризис в Европе не может быть решен за несколько часов. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон высказался на посвященной сельскохозяйственной отрасли выставке, которая открылась в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже, сообщает американское издание Politico.

По его словам, кризис в сельском хозяйстве не может быть решен за считанные часы. «Он не будет решен во время этой ярмарки», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что недовольные политикой французского правительства фермеры ворвались в павильон сельскохозяйственной выставки, на которую прибыл Макрон. Позднее стало известно, что полицейские начали задерживать протестующих аграриев.

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