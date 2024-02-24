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07:00, 24 февраля 2024Россия

Над территорией России сбили еще четыре дрона ВСУ

Минобороны России: еще 4 дрона ВСУ сбиты в Курской, Липецкой и Тульской областях

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили еще четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Курской, Липецкой и Тульской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен в Курской области, два — в Липецкой. Еще один дрон сбили над Тульской областью.

Вечером 23 февраля в нескольких регионах России были уничтожены украинские беспилотники. Минобороны России сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью. Кроме того, система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

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      Марина Совина
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