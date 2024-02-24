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02:55, 24 февраля 2024Мир

Небензя заявил о жалости россиян к украинцам

Небензя: России жалко украинцев, которых посылают гибнуть за интересы Запада

Фото: MFA Russia / Global Look Press

России и россиянам жалко украинцев, которых посылают гибнуть за геополитические интересы Запада. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН, назвав граждан республики несчастными, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что целью начала спецоперации (СВО) на Украине стало прекращение войны, которую Киев вел восемь лет против мирного населения Донбасса при поддержке западных стран.

«Именно это стало главной причиной начала специальной военной операции», — подчеркнул постпред России при ООН..

Ранее Василий Небензя озвучил условие сохранения Украины в том виде, в котором она есть сейчас. По его словам, это должна быть «мирная, нейтральная страна, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники».

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      Александра Синицына
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