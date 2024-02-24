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00:16, 24 февраля 2024Наука и техника

Huawei выпустила новую раскладушку

Huawei анонсировала раскладной смартфон Pocket 2 с поддержкой спутниковой связи

Фото: Yelin Mo / Reuters

Китайская корпорация Huawei анонсировала раскладной смартфон Pocket 2. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на материалы компании.

Девайс получил раскладную конструкцию, которая основана на горизонтальном шарнире. По словам представителей фирмы, для обеспечения прочности и долговечности гаджета они использовали в производстве ракетную сталь аэрокосмического класса и закаленное стекло. Аппарат оснащен 6,94-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 2690x1136 пикселей и частотой 120 герц. На задней панели расположен дополнительный 1,15-дюймовый OLED-дисплей.

Huawei Pocket 2 работает на базе процессора Kirin 9000S, имеет 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт до 1 терабайта встроенной памяти. Сзади находится камера с объективами разрешением 50, 12, 8 и 2 мегапикселя. Выпущенный телефон поддерживает оптическую стабилизацию и трехкратный оптический зум. Также аппарат получил поддержку спутниковой связи.

Pocket 2 вышел с аккумулятором емкостью 4520 миллиампер-часов с быстрой проводной зарядкой 66 ватт. Смартфон имеет поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC. Устройство работает на HarmonyOS 4.0. Раскладной смартфон оценили минимум в 7499 юаней, или около 96 тысяч рублей.

В конце февраля китайская компания ZTE представила Libero Flip, который назвала самым дешевым складным смартфоном на рынке. Устройство оценили в 420 долларов, или около 39 тысяч рублей

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      Андрей Ставицкий
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