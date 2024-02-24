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21:29, 24 февраля 2024Спорт

Российская теннисистка Калинская проиграла в финале турнира WTA

Российская теннисистка Калинская проиграла Паолини в финале турнира WTA в Дубае

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла в финале турнира WTA 1000 в Дубае. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсменка уступила итальянке Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 5:7. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Ранее 24 февраля Калинская назвала главный смысл побед. Спортсменка заявила, что выступает ради денег.

Калинская занимает 40-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 23 февраля она вышла в финал турнира в Дубае. В полуфинале отечественная теннисистка обыграла первую ракетку мира Игу Швентек.

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      Анастасия Борисова
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