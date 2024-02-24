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16:16, 24 февраля 2024Спорт

«Торпедо» проиграло ЦСКА и продлило безвыигрышную серию до шести матчей

«Торпедо» проиграло ЦСКА и продлило безвыигрышную серию до шести матчей подряд

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» проиграло московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 февраля, и завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Максим Соркин и Егор Брютов. У гостей гол на счету Роберта Линча.

Безвыигрышная серия «Торпедо» продлилась до шести матчей подряд, команда находится на седьмом месте в Западной конференции. ЦСКА в той же конференции находится на шестой позиции.

«Торпедо» в следующем матче на домашнем льду 26 февраля примет тольяттинскую «Ладу». ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с московским «Динамо».

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      Алексей Гусев
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