«Торпедо» проиграло ЦСКА и продлило безвыигрышную серию до шести матчей

«Торпедо» проиграло ЦСКА и продлило безвыигрышную серию до шести матчей подряд

Нижегородское «Торпедо» проиграло московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 февраля, и завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Максим Соркин и Егор Брютов. У гостей гол на счету Роберта Линча.

Безвыигрышная серия «Торпедо» продлилась до шести матчей подряд, команда находится на седьмом месте в Западной конференции. ЦСКА в той же конференции находится на шестой позиции.

«Торпедо» в следующем матче на домашнем льду 26 февраля примет тольяттинскую «Ладу». ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с московским «Динамо».