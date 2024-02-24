В МИД Германии решили переименовать Киев

МИД Германии изменил транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw

В МИД Германии изменили транслитерацию названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw. Об этом заявило само ведомство в соцсети X.

Как уточняется, новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения столицы Украины.

«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства», — сказано в официальном сообщении.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна предоставлять Киеву помощь, несмотря на финансовые последствия для страны. Он отметил, что немцы постоянно интересуются у него, стоит ли поддерживать Украину. Он плдчеркнул, что это стоит делать.

Кроме того, Германия пообещала оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Берлин также гарантировал республике помощь в области информационной безопасности.