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02:15, 24 февраля 2024Мир

В МИД Германии решили переименовать Киев

МИД Германии изменил транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В МИД Германии изменили транслитерацию названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw. Об этом заявило само ведомство в соцсети X.

Как уточняется, новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения столицы Украины.

«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства», — сказано в официальном сообщении.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна предоставлять Киеву помощь, несмотря на финансовые последствия для страны. Он отметил, что немцы постоянно интересуются у него, стоит ли поддерживать Украину. Он плдчеркнул, что это стоит делать.

Кроме того, Германия пообещала оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Берлин также гарантировал республике помощь в области информационной безопасности.

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      Марина Совина
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