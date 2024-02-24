В Совфеде заявили о возможном столкновении Москвы и НАТО

Пушков: передача ВСУ истребителей F-16 спровоцирует столкновение Москвы с НАТО

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 может спровоцировать столкновение Москвы и НАТО. Об этом в Telegram заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков отметил, что Запад ищет фактор, который стремительно поменяет ход военных событий. Сначала там предполагали, что таким фактором станут их танки, потом американская реактивная система залпового огня HIMARS, а теперь истребители F-16. Однако, по его мнению, F-16 не изменит хода военных действий и соотношения сил, но увеличит риск прямого столкновения России и НАТО.

Первые F-16 украинская армия может получить летом этого года, передать самолеты готовится Дания. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ имеют право наносить удары с F-16 по военным целям за пределами Украины.

