Сегодня физики и химики празднуют День открытия спирта, а в мире вспоминают о значимости кохлеарной имплантации. Что за праздники выпадают на 25 февраля и какие традиции стоит сегодня соблюдать, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День Государственного флага Республики Башкортостан

Собственный флаг у Республики Башкортостан появился в 1917 году, после Октябрьской революции. В 1990 году постановление Совета министров Башкирской ССР объявило конкурс проектов государственной символики. Выбор пал на прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине как 1:2. Голубая полоса означает ясность и чистоту помыслов народов республики, белый — открытость и миролюбие, а зеленый цвет символизирует свободу.

Фото: Carsten Reisinger / Globallookpress.com

День экономиста Краснодарского края

Экономисты России с 2015 года отмечают профессиональный праздник 11 ноября. Причем сотрудники этой сферы из Краснодарского края празднуют торжество два раза, ведь у них есть собственный День экономиста.

Его решили отмечать в 2006 году постановлением местного Заксобрания. Праздник отмечают в последнее воскресенье февраля — в 2024 году он выпадает на 25 февраля.

Праздники в мире

День открытия спирта

Согласно историческим свидетельствам, этиловый спирт первым получил персидский знахарь-алхимик Абу Бакр Мухаммад ар-Рази в начале X века. Его изготавливали путем перегонки органических продуктов: например, фруктов.

В Россию спирт впервые завезли в 1386 году. Генуэзское посольство преподнесло водку в качестве подарка князю Дмитрию Донскому. Само слово «спирт» появилось в русском языке во времена правления Петра I и переводилось как «дух вина».

Международный день кохлеарного импланта

Кохлеарная имплантация позволила людям с высокой степенью снижения слуха или полной глухотой по сенсоневральному типу слышать и говорить.

Первую в мире кохлеарную имплантацию провел французский отохирург Шарль Эйрис совместно с медицинским физиком Андре Дюрно 25 февраля 1957 года. Устройство не позволяло понимать речь, а лишь давало ощущение звуков окружающей среды.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 1992 году польский профессор Хенрик Скаржинский добился успеха в этой области. Он получил невероятные результаты посредством вживления импланта, который превращает улавливаемые звуки в электросигналы и направляет их во внутреннее ухо. Проведенная операция стала переломной в развитии отохирургии.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 февраля

День тишины в США.

Греческая масленица «Апокриес» в Греции.

День вооруженных сил в Доминикане.

День рождения револьвера.

Какой церковный праздник сегодня

Праздник Иверской иконы Божией Матери

Один из самых известных образов Богородицы с младенцем на руках изображен на Иверской иконе Божией Матери. Православные верующие отмечают этот праздник три раза в год. Один из них — 25 февраля. Считается, что именно в этот день в 1656 году афонский список святыни перенесли в Валдайский монастырь, который основал патриарх Никон.

День памяти святителя Алексия, митрополита Московского

Святитель Алексий, митрополит Московский и Всея Руси, чудотворец жил во времена междоусобной раздробленности государства. Всю свою жизнь посвятил укреплению христианства на русской земле. В молитвах святому люди просят о мире, покое, любви и возвращении утраченного счастья.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 февраля

Неделя о мытаре и фарисее.

День памяти преподобного Мелетия Ипсенийского.

Алексей Рыбный (Мелетий).

Приметы и традиции на 25 февраля

Лучше не приниматься за новые дела — все пойдет не по плану.

В этот день снятся вещие сны.

Нельзя никому завидовать, иначе сглазите человека, а сглаз со временем к вам вернется.

Кто родился 25 февраля

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург — прим. «Ленты.ру»). Фильмы известного кинорежиссера и сценариста известны реалистичным изображением жизни. В них часто поднимаются вопросы преступности, коррупции и бедности. Самые знаменитые его работы — «Брат», «Брат 2», «Груз 200».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Джордж Харрисон

Интересно, что британского музыканта, гитариста группы «The Beatles» не интересовала слава. Почти все его мысли занимали внутренние переживания и собственные музыкальные эксперименты.

Популярность обрел в большей степени вне «битлов». Вклад Харрисона в музыку группы включает в себя несколько хитов — «Something», «Here Comes the Sun» и «While My Guitar Gently Weeps».

Кто еще родился 25 февраля