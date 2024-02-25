В Совфеде ответили на обещание Киева не использовать оружие для ударов по России

Сенатор Джабаров: слова Киева не использовать оружие для ударов по РФ — вранье

Обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать переданное Западом оружие для ударов по целям на территории России — наглое вранье, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Они (руководство Украины — прим. «Ленты.ру») и до этого все говорили, что не будут применять HIMARS и другие ракеты [для ударов по России]. Но применяют их и по Белгороду, и по Курску, и по Крыму. Это вранье для того, чтобы получить оружие. А потом, когда начнутся боевые действия, Зеленскому будет плевать на все его обещания. Собственно, он так же циничен, как и весь Запад по отношению к России», — ответил Джабаров на заявление Зеленского.

Это наглое, циничное вранье Зеленского Владимир Джабаров первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее украинский лидер заявил, что Киев не будет использовать переданное Западом оружие для ударов по целям на территории России. Он отметил, что страна «никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской».

20 февраля стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов. В свою очередь, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что страны — члены НАТО все больше боятся потенциальных планов России по прямому конфликту со странами блока.