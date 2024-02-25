Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Континента

Петербургский СКА проиграл китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Колин Кэмпбелл, Девин Броссо и Цзян Фу. У СКА забили форвард Борна Рендулич и защитник Александр Никишин.

Таким образом, СКА уступил московскому «Динамо» победу в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 67 очков в 96 матчах. На счету «Динамо» 68 очков в 95 встречах. Москвичи выиграли Кубок Континента. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина они сыграют с минским «Динамо».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

