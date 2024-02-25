В МИД России обвинили Запад в уничтожении украинского зерна

Захарова заявила, что Запад ответственен за уничтожение зерна из Украины

Запад несет ответственность за уничтожение зерна из Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя инциденты с украинским зерном в Польше, она предложила перестать рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и «якобы спасательной роли Запада в этом вопросе». Она отметила, что именно Запад занимается спекуляциями на зерновых биржах, уничтожением грузов с зерном и заражением земель снарядами с обедненным ураном. Кроме того, она указала на практику безудержного использования ГМО на украинской почве.

Вечером 25 февраля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что неизвестные устроили в Польше очередную «зерновую диверсию». В результате было уничтожено 160 тонн украинского зерна. Груз высыпали из опломбированных вагонов поезда, направлявшегося в порт города Гданьска. По подсчетам украинского чиновника, это четвертый случай вандализма.