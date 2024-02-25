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19:02, 25 февраля 2024Мир

В Польше вандалы устроили «зерновую диверсию»

Министр Украины Кубраков: в Польше с поезда высыпали 160 тонн украинского зерна

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Польше неизвестные устроили очередную «зерновую диверсию». В результате было уничтожено 160 тонн украинского зерна, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети X (бывший Twitter).

Зерно высыпали из опломбированных вагонов поезда, направлявшегося в порт города Гданьска. Далее железнодорожный состав следовал бы в другие страны. По подсчетам украинского чиновника, это четвертый случай вандализма. Как долго польское руководство и полиция будет ему попустительствовать, возмущается Кубраков. Он подчеркнул, что Украина в отличие от польской стороны соблюдает правовые предписания.

23 февраля на железнодорожной станции Дорохуск в Польше злоумышленники вскрыли три грузовых вагона с рапсом. Зерно поставляли в Германию. Дважды виновниками «зерновых диверсий» называли польских фермеров. Протестующие аграрии заявили о планах перекрыть все КПП на украинской границе, а также заблокировать подъезды к железнодорожным станциям и морским портам.

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      Виктория Клабукова
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