В Польше вандалы устроили «зерновую диверсию»

Министр Украины Кубраков: в Польше с поезда высыпали 160 тонн украинского зерна

В Польше неизвестные устроили очередную «зерновую диверсию». В результате было уничтожено 160 тонн украинского зерна, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети X (бывший Twitter).

Зерно высыпали из опломбированных вагонов поезда, направлявшегося в порт города Гданьска. Далее железнодорожный состав следовал бы в другие страны. По подсчетам украинского чиновника, это четвертый случай вандализма. Как долго польское руководство и полиция будет ему попустительствовать, возмущается Кубраков. Он подчеркнул, что Украина в отличие от польской стороны соблюдает правовые предписания.

23 февраля на железнодорожной станции Дорохуск в Польше злоумышленники вскрыли три грузовых вагона с рапсом. Зерно поставляли в Германию. Дважды виновниками «зерновых диверсий» называли польских фермеров. Протестующие аграрии заявили о планах перекрыть все КПП на украинской границе, а также заблокировать подъезды к железнодорожным станциям и морским портам.