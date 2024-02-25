Высокопроходимый грузовик «Урал» впервые проехал по льду реки

В Благовещенске высокопроходимый грузовик «Урал» впервые проехал по льду Амура

Высокопроходимый грузовик «Урал» впервые проехал по льду пограничной реки Амур в Благовещенске в рамках фестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, выступления команд «КАМАЗ-мастер» и «Урал» прошли во второй день международных российско-китайских зимних игр. Грузовик приехал в Благовещенск тралом, его собирала целая команда.

Водитель «Урала» Николай Королев рассказал, что проходимость у автомобиля очень высокая. Отмечается, что такие авто используются чаще для военных целей. В следующем году планируется представить в Благовещенске еще три машины.

«Я сам первый раз на льду на шипах езжу, мне понравилось. Этот автомобиль очень тяжело в занос пустить, потому что четыре оси, но он держит дорогу!» — поделился эмоциями Королев.

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