Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе

Экс-чемпион Bellator Немков победил Каппелоццу в дебютном бое в тяжелом весе

Российский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков одержал победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории. Он победил бразильца Бруно Каппелоццу, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Немков победил соперника уже во втором раунде, использовав удушающий прием. Всего в активе 31-летнего спортсмена из команды Федора Емельяненко 20 боев в ММА, в которых он 17 раз завоевал золото. Дважды Немков потерпел два поражения, еще один бой признали несостоявшимся.

При этом на счету 34-летнего Каппелоццы 15 побед и семь поражений, один поединок также был признан несостоявшимся.

Ранее Немков объяснил отказ от чемпионского титула Bellator в полутяжелом весе. «Пообщавшись с врачами, принял решение перейти в другой вес, врачи сказали: еще пара весогонок, и можно закончить со спортом», — отметил он.