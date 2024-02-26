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12:28, 26 февраля 2024Россия

41-летнего российского военного порезали в казарме

«Фонтанка»: в Ленобласти 41-летнего военнослужащего порезали в казарме

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Военнослужащего порезали в казарме в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, россиянина доставили в больницу. У него выявили резаные раны на шее, груди, руке и бедре.

Пострадавший объяснил, что попал в медицинское учреждение после конфликта со знакомым в казарме в Каменке. Опасных ран мужчина не получил. После оказания помощи его отпустили из больницы.

Ранее сообщалось, что в Смоленске двое мужчин жестоко избили прохожего. Пострадавшим оказался участник специальной военной операции. Ему были нанесены многочисленные удары ногами по голове. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого в Невинномысске группа мужчин избила участника спецоперации, который пришел в одно из городских заведений на костылях.

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      Анна Щербакова
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