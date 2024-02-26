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17:46, 26 февраля 2024Спорт

Футболист ЦСКА рассказал о работе с психологом

Футболист ЦСКА Антон Заболотный рассказал, что ему помогла работа с психологом
Антон Заболотный

Антон Заболотный. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Футболист московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал об опыте работы с психологом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, впервые он обратился к специалисту в период выступлений за «Зенит». «Такой хейт понесся. Было очень нелегко. Общение с психологом мне сильно помогло. Если сейчас такие ситуации возникнут, я снова к нему обращусь», — заявил форвард.

Он также рассказал, что часто испытывал эмоциональные проблемы после упущенных моментов в матчах. «Психолог помогал разобраться. Объяснял: в футболе все промахиваются, это нормально. Приводил факты, помогал сделать правильные выводы», — отметил Заболотный.

В нынешнем сезоне Заболотный провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету нападающего шесть забитых мячей и одна голевая передача.

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      Алексей Гусев
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