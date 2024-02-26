На Украине признали продвижение ВС России на авдеевском направлении

На Украине заявили о выходе ВС России к Орловке на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России вышли на окраины Орловки к западу от взятого ранее населенного пункта Ласточкино на авдеевском направлении. Продвижение российских войск признал украинский Telegram-канал Deep State.

В сообщении говорится, что бойцы ВС России также имели успех при наступлении южнее населенного пункта Северное. Кроме того, сообщается, что российские военные также вышли к окраинам села Тоненькое.

В субботу, 24 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о выходе из Ласточкино к западу от Авдеевки. Решение об отходе из населенного пункта было принято после того как под угрозой оказались фланги ВСУ и маршруты снабжения.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российские военные заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении и нанесли удар по скоплениям третьей штурмовой бригады ВСУ. По сообщениям ведомства, украинские военные потеряли до 100 военнослужащих.