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21:01, 26 февраля 2024Забота о себе

Невролог назвала самый сильный вид боли

Невролог Лепилова назвала кластерную головная боль самой сильной

Фото: Tunatura / Shutterstock / Fotodom

Боль при родах является одной из самых сильных, однако есть состояние, которое вызывает еще более интенсивные болевые ощущения, считает врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Щелково ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ксения Лепилова. Самый сильный вид боли она назвала изданию «Доктор Питер».

По словам невролога, самой сильной по десятибалльной шкале является кластерная головная боль. Во время приступов, которые продолжаются от 15 минут до трех часов, человек испытывает мучительное ощущение, мешающее спать и заниматься любыми другими делами. «Это всегда односторонняя боль — жгучая, сверлящая, локализованная около глаза и очень высокоинтенсивная», — рассказала Лепилова.

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Врач отметила, что кластерная боль всегда появляется с одной стороны. Во время приступа у человека может краснеть глаз, закладывать нос, опускаться веко, также могут течь слезы. По словам Лепиловой, для кластерных болей типично начинаться и заканчиваться в одно и то же время. При этом количество приступов может быть разным: от одного до восьми в сутки, заключила невролог.

Ранее врачи-неврологи Инна Филатова и Светлана Сергеева рассказали, как избавиться от головной боли напряжения. По их словам, этот тип боли самый распространенный и чаще всего возникает из-за стресса и эмоционального перенапряжения.

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      Екатерина Улитина
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