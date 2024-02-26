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НХЛ - регулярный чемпионат
09:25, 26 февраля 2024Спорт

Панарин установил новый личный рекорд в НХЛ

Форвард Панарин установил новый личный рекорд по голам в регулярном сезоне НХЛ

Фото: Kyle Ross / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый личный рекорд по голам в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В текущем сезоне нападающий отметился 33 заброшенными шайбами в 59 матчах. Предыдущий лучший результат он показал в сезоне-2019-2020, когда отличился 32 раза в 69 играх.

17 февраля у Панарина и его жены Алисы Знарок родился второй сын. В январе 2023 года сообщалось о рождении первого ребенка семьи — сына Луки.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт 32-летнего россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

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