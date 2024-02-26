Правительство ФРГ назвало «имитацией выборов» парламентские выборы в Белоруссии

Кабмин ФРГ: выборы в парламент 25 февраля в Белоруссии были «имитацией выборов»

Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман назвала парламентские выборы, проведенные в Белоруссии 25 февраля, «имитацией». Об этом сообщает ТАСС.

«С нашей точки зрения, эти вчерашние выборы, как и президентские выборы в августе 2020 года, были лишь имитацией выборов. Они не были ни свободными, ни честными и никоим образом не соответствовали демократическим стандартам», — отметила Хофман от лица правительства Германии.

Она подчеркнула, что за проведением выборов не было внешнего наблюдения, добавив, что якобы на выборах «царила атмосфера запугивания и страха».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал белорусские выборы в парламент «фиктивными». В ответ на это заявление глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко дал властям США совет обратить внимание на решение внутренних проблем Штатов.