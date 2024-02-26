Путин включил в Южный военный округ ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Президент России Владимир Путин расширил Южный военный округ, включив в его состав Запорожскую и Херсонскую области, а также Луганскую и Донецкую народную республики (ЛНР и ДНР). Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо регионов, присоединившихся к России в октябре 2022 года, в состав Южного военного округа входят: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Крым, Северная Осетия-Алания, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, а также город Севастополь.

