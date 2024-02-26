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17:46, 26 февраля 2024Россия

Путин расширил Южный военный округ

Путин включил в Южный военный округ ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин расширил Южный военный округ, включив в его состав Запорожскую и Херсонскую области, а также Луганскую и Донецкую народную республики (ЛНР и ДНР). Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо регионов, присоединившихся к России в октябре 2022 года, в состав Южного военного округа входят: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Крым, Северная Осетия-Алания, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, а также город Севастополь.

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      Константин Лысяков
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