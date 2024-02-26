Роспотребнадзор прокомментировал вспышку опасной инфекции на круизном лайнере

В Роспотребнадзоре заявили, что следят за вспышкой холеры на норвежском лайнере

Роспотребнадзор отслеживает со вспышкой холеры на норвежском круизном лайнере Norwegian Dawn, который посадили на карантин на Маврикии. Об этом санитарная служба заявила «Ленте.ру».

В Роспотребнадзоре заверили, что постоянно проводят мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. Чтобы не допустить завоза опасных инфекций, во всех припускных пунктах в усиленном режиме проводится санитарно-карантинный контроль, в том числе с применением автоматизированной системы «Периметр», которая позволяет минимизировать риски.

Помимо этого, действует комплекс дополнительных мер по профилактике холеры, который позволяет оперативно выявлять инфекцию в случае ее ввоза в страну. «Лабораторная сеть учреждений Роспотребнадзора готова к проведению индикации любых опасных патогенов», — сообщили в санитарной службе.

О возможной вспышке холеры на судне Norwegian Dawn с более чем тремя тысячами человек на борту стало известно 26 февраля. Предположительно, несколько пассажиров заразились инфекцией, когда лайнер совершал рейс по Южной Африке. Результаты анализов, которые врачи взяли у 15 заболевших, станут известны через 48 часов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила российским туристам страны и регионы с опасными болезнями. Так, она предупредила, что в Северной и Южной Америке за год выявлено почти пять миллионов случаев лихорадки денге, а в Юго-Восточной Азии — полмиллиона. Кроме того, в Африке есть риск заразиться вирусами Эбола и Марбург, а в Греции, Испании и Сербии появилась лихорадка Западного Нила. Комментируя ситуацию с холерой, главный санитарный врач России заявила, что в 2023 году инфекцию выявили в 32 государствах мира.