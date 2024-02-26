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14:34, 26 февраля 2024Россия

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку опасной инфекции на круизном лайнере

В Роспотребнадзоре заявили, что следят за вспышкой холеры на норвежском лайнере

Фото: imago-images.de / Frank Drechsler / Globallookpress.com

Роспотребнадзор отслеживает со вспышкой холеры на норвежском круизном лайнере Norwegian Dawn, который посадили на карантин на Маврикии. Об этом санитарная служба заявила «Ленте.ру».

В Роспотребнадзоре заверили, что постоянно проводят мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. Чтобы не допустить завоза опасных инфекций, во всех припускных пунктах в усиленном режиме проводится санитарно-карантинный контроль, в том числе с применением автоматизированной системы «Периметр», которая позволяет минимизировать риски.

Помимо этого, действует комплекс дополнительных мер по профилактике холеры, который позволяет оперативно выявлять инфекцию в случае ее ввоза в страну. «Лабораторная сеть учреждений Роспотребнадзора готова к проведению индикации любых опасных патогенов», — сообщили в санитарной службе.

О возможной вспышке холеры на судне Norwegian Dawn с более чем тремя тысячами человек на борту стало известно 26 февраля. Предположительно, несколько пассажиров заразились инфекцией, когда лайнер совершал рейс по Южной Африке. Результаты анализов, которые врачи взяли у 15 заболевших, станут известны через 48 часов.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила российским туристам страны и регионы с опасными болезнями. Так, она предупредила, что в Северной и Южной Америке за год выявлено почти пять миллионов случаев лихорадки денге, а в Юго-Восточной Азии — полмиллиона. Кроме того, в Африке есть риск заразиться вирусами Эбола и Марбург, а в Греции, Испании и Сербии появилась лихорадка Западного Нила. Комментируя ситуацию с холерой, главный санитарный врач России заявила, что в 2023 году инфекцию выявили в 32 государствах мира.

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      Константин Лысяков
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