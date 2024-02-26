Россиянина с прогрессирующим ожирением отправили служить в зону СВО

Мужчину с прогрессирующим ожирением назначили командиром взвода в Запорожье

Мужчину с прогрессирующим ожирением отправили служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, его мобилизовали в октябре 2022 года. Россиянин на тот момент весил 140 килограммов при росте 180 сантиметров. Врачи сочли, что он полностью здоров. Мужчину назначили командиром взвода в Запорожье.

Мать военного забеспокоилась и подала ходатайство в прокуратуру. Ее сына отправили на военно-врачебную комиссию в Феодосию. После осмотра врачей россиянин провел несколько недель в военном госпитале «Крым» — там он узнал, что комиссия назначила ему категорию «Д» с диагнозом «прогрессирующее ожирение».

Решение ВВК направили в Москву, где его должна была подтвердить центральная военно-врачебная комиссия. После крымского госпиталя мужчину отпустили домой, однако решения ЦВВК он так и не дождался.

В январе 2023-го его снова отправили на медкомиссию. В военно-медицинской академии имени Кирова доктора подтвердили диагноз, мужчине опять поставили категорию «Д». Вес военного увеличился до 165 килограммов — это произошло из-за пережитого стресса.

За время службы у гражданина развились апноэ сна и бесконтрольное засыпание. Повторная медицинская комиссия не помогла: мужчину отправили в Запорожье. Родственники утверждают, что произошло это из-за потери заключения ЦВВК.

Ранее сообщалось, что в Волгограде жена бойца СВО недосчиталась денег на его карте и забила тревогу.