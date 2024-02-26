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18:29, 26 февраля 2024Путешествия

Россиянка лишилась отпуска из-за опечатки в паспорте

«Известия»: россиянка лишилась отпуска из-за опечатки в машиночитаемой строке

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россиянка лишилась отпуска из-за опечатки в паспорте старого образца. Об этом пишут «Известия».

В феврале 2024 года жительница Кемерово Дарья Зерина решила отдохнуть за границей вместе с мужем и двумя детьми. Однако им не удалось вылететь из аэропорта.

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«Паспорт супруга вопросов не вызвал, а в паспорте дочери обнаружилась опечатка в машиночитаемой строке, — рассказала собеседница издания. — Виной всему оказалась одна-единственная цифра».

Туристка рассказала, что документ был выдан ее дочери еще в сентябре 2019 года и с этого времени вопросов ни у кого не вызывал. Члены семьи также не обращали внимания на эту опечатку.

Россиянам объяснили, что ошибка допущена не человеком, а машинописным оборудованием, что считается основанием для изъятия паспорта и недопуска на рейс.

Президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что еще несколько месяцев назад подобные печатки не считались ошибкой, и отдыхающие могли спокойно отправляться в заграничные путешествия. Но с конца 2023 года, по словам эксперта, пограничники усилили контроль за миграционными потоками и стали следить за «каждой запятой».

Ранее другая российская туристка не смогла пройти пограничный контроль в аэропорту Москвы из-за ошибки в загранпаспорте. В документе путешественницы была опечатка в названии региона рождения — в графе было написано «Хабакасия» вместо «Хакасия». В результате россиянку отказались пустить в Турцию.

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      Фариза Бацазова
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