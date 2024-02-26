В России началось досрочное голосование на президентских выборах

Ъ: раньше всех на выборах президента проголосовали сотрудники метеостанции Кур

В России началось досрочное голосование на выборах президента. Раньше всех проголосовали сотрудники метеостанции Кур в Хабаровском крае Александр и Мария, сообщает Коммерсантъ («Ъ»).

До базы члены участкового избиркома добрались на вертолете. Всего же в регионе досрочно проголосуют около 13 тысяч человек.

В связи с проведением спецоперации вся территория новых субъектов России была объявлена труднодоступной, там также проводится досрочное голосование. Так, в Запорожской области вблизи линии боевого соприкосновения 25 февраля открылись стационарные участки.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. Некоторые категории граждан смогут проголосовать досрочно. В 29 регионах страны пройдет и онлайн-голосование.