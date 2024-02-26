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22:50, 26 февраля 2024Мир

В Совфеде прокомментировали ратификацию заявки Швеции в НАТО

Косачев: Венгрия ратифицировала заявку Швеции в НАТО, не устояв перед Западом
Ульф Кристерссон

Ульф Кристерссон. Фото: Tt News Agency / Reuters

Вступление Швеции в НАТО станет сильным удар западного сообщества по принципу неделимости безопасности в Европе. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По словам политика, Венгрия как суверенное государство не устояла перед давлением Запада. Как уточнил Косачев, Швеция обрушилась, как нейтральное государство.

«Пострадала неделимая европейская безопасность. Не смертельно, но чувствительно», — прокомментировал вице-спикер Совфеда.

26 февраля парламент Венгрии одобрил законопроект, который позволяет Швеции вступить в НАТО. Эта страна была последней в Североатлантическом альянсе, которая ратифицировала заявку Стокгольма.

Незадолго до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал депутатов проголосовать за членство Швеции в НАТО. По его словам, сотрудничество в оборонной сфере Будапешта и Стокгольма укрепит безопасность страны.

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      Юлия Мискевич
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