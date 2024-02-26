Зеленский рассказал о количестве переданных Украине снарядов от ЕС

Зеленский: ЕС передал Киеву менее половины обещанных снарядов

Украина получила от Европейского союза (ЕС) менее половины от обещанного миллиона снарядов. О количестве переданных Киеву боеприпасов рассказал президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Из миллиона снарядов, который нам пообещал Европейский союз, не 50 процентов пришло, а 30. К сожалению», — заявил он в ходе встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

В конце марта 2023 года страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в течение года. Однако о выполнении плана на треть глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил лишь в ноябре.

8 февраля Боррель заявил, что Евросоюз опустошил свои запасы и отправил все имеющиеся боеприпасы Украине. По его словам, страны ЕС задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала пополнить запасы Киева.