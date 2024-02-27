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16:26, 27 февраля 2024Наука и техника

Игровому сервису Apple предсказали закрытие

Mobilegamer: разработчики игр разочаровались в сервисе Apple Arcade

Фото: Marta Filipczyk / Unsplash

Разработчики мобильных игр рассказали о разочаровании в сервисе Arcade, который принадлежит корпорации Apple. Об этом сообщает профильное издание Mobilegamer.

По словам опрошенных журналистами геймдизайнеров, на старте сервиса разработчикам обещали перспективный рынок и очень хорошо платили за выпуск игр для iPhone и прочих девайсов Apple. Однако спустя пять лет объемы выплат снизились, а Apple стала плохо поддерживать сообщество разработчиков.

Игровой сервис Apple Arcade, запущенный осенью 2019 года, предоставляет доступ к играм по подписке. По словам одного из геймдизайнеров, сейчас компанию интересуют лишь семейные игры, которые могут запускать несколько пользователей одновременно. Собеседник предсказал закрытие проекта, отметив, что от Arcade «пахнет смертью».

Другие специалисты, напротив, похвалили сервис Apple: «Несмотря на несовершенства, мы очень-очень рады, что Arcade существует». При этом они отметили, что работать с компанией тяжело, так как ее модераторы могут действовать непредсказуемо. Анонимный разработчик рассказал, что Apple не любит, когда разработчики публикуют игры в нескольких сервисах, кроме Arcade, и могут пригрозить санкциями.

Ранее авторы видеоигры в жанре файтинг Mortal Kombat 1 объявили, что в марте она станет бесплатной. В пробной версии будут доступны многие популярные персонажи, режимы локального мультиплеера и онлайн-мультиплеера.

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      Андрей Ставицкий
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