Дзюба рассказал о милом разговоре с Путиным

Артем Дзюба рассказал о милом разговоре с Владимиром Путиным

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об опыте общения с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Игрок отметил, что мило поговорил с главой государства. Он добавил, что не знает, какой бы вопрос задал Путину, если бы снова с ним встретился. «Что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — заявил Дзюба.

Ранее футболист усомнился в том, что в России удастся создать качественный аналог компьютерной игры FIFA. «Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает», — заявил Дзюба.

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в чемпионате России. В его активе четыре гола и три результативные передачи.