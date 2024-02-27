Дзюба рассказал о милом разговоре с Путиным
Артем Дзюба рассказал о милом разговоре с Владимиром Путиным
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об опыте общения с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.
Игрок отметил, что мило поговорил с главой государства. Он добавил, что не знает, какой бы вопрос задал Путину, если бы снова с ним встретился. «Что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — заявил Дзюба.
Ранее футболист усомнился в том, что в России удастся создать качественный аналог компьютерной игры FIFA. «Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает», — заявил Дзюба.
В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в чемпионате России. В его активе четыре гола и три результативные передачи.