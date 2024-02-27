Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Люка Ван Аш
0:2
Завершен
Карен Хачанов
Дубай (м)
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Возняцки
Завтра
04:30 (Мск)
Анна Блинкова
Сан-Диего (ж)
21:56, 27 февраля 2024Спорт

Дзюба рассказал о милом разговоре с Путиным

Артем Дзюба рассказал о милом разговоре с Владимиром Путиным

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал об опыте общения с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Игрок отметил, что мило поговорил с главой государства. Он добавил, что не знает, какой бы вопрос задал Путину, если бы снова с ним встретился. «Что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — заявил Дзюба.

Ранее футболист усомнился в том, что в России удастся создать качественный аналог компьютерной игры FIFA. «Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает», — заявил Дзюба.

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в чемпионате России. В его активе четыре гола и три результативные передачи.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В России предупредили Запад о последствиях передачи замороженных активов Украине

      Фитнес-тренер назвала причину разной выносливости у людей

      Глава Минобороны Франции объяснил слова Макрона об отправке военных на Украину

      Вокзал в российском поселке получил повреждения при обстреле ВСУ

      В Литве объяснили заявление Макрона об Украине

      Центробанк впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки

      В Европе рассказали об изучении плана Франции по отправке войск на Украину

      Украине предрекли поражение без помощи США

      Дзюба рассказал о милом разговоре с Путиным

      На Западе обеспокоились подрывом боеспособности ВСУ из-за серьезных потерь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше