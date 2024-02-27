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20:26, 27 февраля 2024Спорт

Дзюба усомнился в успехе создания российского аналога компьютерной игры FIFA

Артем Дзюба усомнился в успехе создания российского аналога симулятора FIFA

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался по поводу создания российского аналога компьютерной игры FIFA. Его слова приводит РИА Новости.

Игрок отметил, что поддерживает инициативу, но не уверен в успехе. «Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы сможем сделать это на достойном и хорошем уровне. Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает», — заявил Дзюба.

Ранее с инициативой создания игры к президенту России Владимиру Путину обратился бывший футболист сборной страны Андрей Аршавин. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил о том, что российский аналог уже разрабатывается компанией «Газпром».

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола. Она разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав американской корпорации Electronic Arts.

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      Алексей Гусев
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