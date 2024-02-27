Дзюба усомнился в успехе создания российского аналога компьютерной игры FIFA

Артем Дзюба усомнился в успехе создания российского аналога симулятора FIFA

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался по поводу создания российского аналога компьютерной игры FIFA. Его слова приводит РИА Новости.

Игрок отметил, что поддерживает инициативу, но не уверен в успехе. «Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы сможем сделать это на достойном и хорошем уровне. Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает», — заявил Дзюба.

Ранее с инициативой создания игры к президенту России Владимиру Путину обратился бывший футболист сборной страны Андрей Аршавин. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил о том, что российский аналог уже разрабатывается компанией «Газпром».

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола. Она разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав американской корпорации Electronic Arts.