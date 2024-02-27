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17:26, 27 февраля 2024Россия

Правительственный автомобиль Genesis попал в аварию в центре Москвы

В центре Москвы попал в аварию правительственный автомобиль Genesis
СюжетДТП в Москве:

В центре Москвы на пересечении улиц Моховая и Воздвиженка заметили правительственный автомобиль Genesis, попавший в аварию. Видео с поврежденной машиной опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно припаркованный черный Genesis с мигалкой и помятой передней дверью. Рядом стоит автомобиль полиции. На запись также попал мужчина в черной шапке возле открытого багажника правительственной машины.

По словам очевидца, водитель Genesis не выглядел пострадавшим, однако на его месте сработала подушка безопасности, что может говорить о сильном ударе.

Как утверждает канал, в 2011 году автомобиль BMW с этими же номерами, числившийся за представителем президента России в Госдуме Гарри Минхом, столкнулась на Рублево-Успенском шоссе с Opel Astra. В результате пострадала женщина из второй иномарки. Водителя политика спасти не удалось.

Ранее на Ленинском проспекте в Москве в аварию попал автомобиль Aurus Senat. После ДТП водитель машины снял с нее номера, а пассажира забрал автомобиль BMW.

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      Константин Лысяков
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