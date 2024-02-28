Бывший игрок ЦСКА назвал главное отличие немецкого футбола от российского

Олич назвал качество полей главным отличием немецкого футбола от российского

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич назвал главное отличие немецкого футбола от российского. Он высказался на канале МЯЧ Shorts в YouTube.

По его словам, это качество полей. «В России мы играли в футбол до мая без травы на поле. Когда я переехал в Германию, не мог поверить — каждый стадион как бильярдный стол», — заявил Олич.

Хорват также отметил атмосферу на стадионах в Германии. По его словам, на всех матчах были полные трибуны.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. После этого он продолжил карьеру в Германии, где играл за «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». Карьеру форвард завершил в 2017 году.