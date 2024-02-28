Губернатор Ростовской области раскрыл детали ситуации с найденным в школе дроном

Глава Ростовской области Голубев: найденный в школе дрон обследовали минеры

Найденный в школе в Ростовской области дрон обследовали минеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По словам российского чиновника, саперы не выявили на дроне взрывчатых веществ.

«Территория оцеплена, работают правоохранительные органы», — привел подробности ситуации Голубев.

Ранее стало известно, что школу №54 в Ростовской области эвакуировали из-за того, что на территорию образовательного учреждения упал квадрокоптер. На данный момент выясняется, кому принадлежит упавший на территории образовательного учреждения летательный аппарат.

Позже появились фото обнаруженного в школе дрона.