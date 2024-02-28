Холанд прокомментировал свой пента-трик в Кубке Англии

Футболист «Манчестер Сити» Холанд прокомментировал пента-трик в Кубке Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свой пента-трик в матче Кубка Англии против «Лутон Таун». Его слова приводит «Би-би-си».

Футболист заявил, что находится в лучшей своей форме и чувствует себя хорошо. »Это потрясающее чувство. Оно приближается, мы приближаемся. Впереди захватывающие времена. Мы готовы атаковать», — рассказал он.

27 февраля «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Англии по футболу со счетом 6:2. На счету Холанда голы на третьей, 18-й, 40-й, 55-й и 58-я минутах.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Холанд — один из трех самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость норвежца, как и Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема, оценивается в 180 миллионов евро.

