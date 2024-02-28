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19:41, 28 февраля 2024Наука и техника

Индия за два года построит свой второй космодром

Индия запланировала за два года построить свой второй космодром

Фото: Isro / Globallookpress.com

Индия за два года планирует построить свой второй космодром, заявил глава Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Сомнатх. Об этом сообщает ТАСС.

Космодром строится в штате Тамилнад. В церемонии закладки первого камня принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Стоимость проекта оценивается в 115 миллионов долларов. Первую ракету с нового космодрома планирует запустить через два года.

В отличие от космодрома, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, с новой площадки ракеты будут запускаться не в юго-восточном направлении, а сразу на юг, что позволит сэкономить топливо.

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Ранее Индийская организация космических исследований сообщила о завершении испытаний криогенного двигателя CE20 верхней ступени ракеты Launch Vehicle Mark-3 (LVM-3), которая будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля Gaganyaan.

Также в феврале в индийском правительстве заявили о планах страны в ближайшие 15 месяцев провести до 30 стартов ракет космического назначения.

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      Иван Потапов
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