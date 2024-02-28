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14:03, 28 февраля 2024Наука и техника

Назван срок третьих летных испытаний Starship

SpaceNews: третьи летные испытания Starship могут состояться в середине марта

Изображение: SpaceX

Третьи летные испытания многоразовой транспортной системы Starship американской компании SpaceX могут состояться в середине марта. Соответствующий срок называется в публикации SpaceNews.

Издание подчеркивает, что запуск в указанный срок стал возможным, поскольку Федеральное авиационное управление США завершило расследование произошедшего в ходе второго летного испытания Starship, когда первая и вторая ступени системы после отделения друг от друга взорвались.

Регулятор выписал компании 17 предписаний, касающихся многоразовой системы, из которых 7 затрагивают первую ступень и 10 — вторую.

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В январе генеральный директор SpaceX Илон Маск в ходе встречи с сотрудниками в Южном Техасе заявил, что компания запланировала провести до десяти летных испытаний перспективной системы Starship в 2024 году.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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      Иван Потапов
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