Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сассуоло
Сегодня
20:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|21-й тур
Челси
Сегодня
22:30 (Мск)
Лидс Юнайтед
Кубок Англии|1/8 финала
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|21-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
22:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии|1/8 финала
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Кубок Англии|1/8 финала
16:54, 28 февраля 2024Спорт

Оценены шансы Валиевой вернуться в спорт

Почетный президент ФФККР Писеев назвал сложным возвращение фигуристки Валиевой

: Александр Вильф / РИА Новости

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил шансы Камилы Валиевой вернуться в спорт. Его слова приводит РИА Новости.

Писеев выразил надежду на то, что фигуристка возобновит карьеру, однако назвал это очень сложным делом. По его мнению, моральные силы Валиевой не безграничны. «Дай бог, она сильная, но ей так много приходится переживать... Но надежда умирает последней», — заявил почетный президент ФФККР.

31 января Валиева прервала тренировки у Этери Тутберидзе из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. 17-летняя спортсменка была обязана сделать это из-за четырехлетнего бана, так как она не может тренироваться за государственные деньги.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022, когда в пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире Игр в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

      Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

      Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

      Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

      Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

      Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

      Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

      «Чебурашку» решили продлить на третий фильм

      Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше