Оценены шансы Валиевой вернуться в спорт

Почетный президент ФФККР Писеев назвал сложным возвращение фигуристки Валиевой

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил шансы Камилы Валиевой вернуться в спорт. Его слова приводит РИА Новости.

Писеев выразил надежду на то, что фигуристка возобновит карьеру, однако назвал это очень сложным делом. По его мнению, моральные силы Валиевой не безграничны. «Дай бог, она сильная, но ей так много приходится переживать... Но надежда умирает последней», — заявил почетный президент ФФККР.

31 января Валиева прервала тренировки у Этери Тутберидзе из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. 17-летняя спортсменка была обязана сделать это из-за четырехлетнего бана, так как она не может тренироваться за государственные деньги.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022, когда в пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире Игр в Пекине.