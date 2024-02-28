Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:23, 28 февраля 2024Наука и техника

Полковник рассказал о современных самолетах в центре подготовки ВКС

Казиев: эскадрилью центра подготовки ВКС полностью укомплектовали Су-35 и Су-30

Фото: РИА Новости

Одну из эскадрилий 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) России «Ашулук» укомплектовали современными истребителями Су-35 и Су-30СМ2. Об этом начальник центра полковник Александр Казиев рассказал в интервью газете «Красная Звезда».

«Одна из эскадрилий у нас полностью укомплектована современными самолетами Су-35 и Су-30СМ2. Продолжаются полеты и на таких машинах, как МиГ-29СМТ, полученных центром в 2017 году», — сказал он.

Полковник добавил, что на вооружение центра поступили улучшенные образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». По его словам, одной из важных задач личного состава является овладение навыками применения новой техники.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

В декабре в «Ростехе» сообщили, что многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С получил топливные баки в фюзеляже и консолях крыла, которые обеспечивают самолету рекордную дальность.

В том же месяце стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны новую партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, а также учебно-боевых самолетов Як-130.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина

      Tesla выпустит новый спортивный электромобиль

      Популярный миф о связи родинок с онкологическими заболеваниями опровергли

      Появилось видео из салона потерпевшего крушение в Колумбии вертолета с туристами

      Иностранец напал с ножом на 19-летнего россиянина и получил 6,5 года колонии

      Мужчина подрался с невестой на свадьбе

      «Вы кровью умоетесь. Мы всех вас достанем». Как Россия будет защищать Приднестровье? Об этом уже говорил Жириновский

      Азербайджан заявил об ударе Армении по мирному процессу

      Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ на одном из направлений СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше