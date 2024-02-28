Раскрыты два варианта работы американского модуля на Луне

Intuitive Machines: у модуля Nova-C на Луне было два варианта работы

У американского модуля Nova-C, совершившего мягкую посадку на поверхность Луны, было два варианта продолжения работы. Эту информацию ArsTechnica раскрыли в компании Intuitive Machines.

По данным издания, модуль совершил посадку на краю кратера с 12-процентным уклоном местности, в результате чего верхняя часть космического аппарата, на которой расположена большая солнечная панель, оказалась повернута от светила.

В настоящее время Nova-C может использовать единственную солнечную панель, повернутую к Солнцу, мощность которой составляет около 170 ватт, чего достаточно для управления модулем, но не одновременного использования мощного передатчика Quasonix, предназначенного для отправки широкополосных данных обратно на Земле, что требует 210 ватт.

В итоге перед Intuitive Machines стоял выбор — обеспечить работу Nova-C в течение нескольких дней на пониженной мощности или использовать возможности модуля на максимуме в течение суток. В компании приняли решение пойти по второму пути.

Ранее в Intuitive Machines сообщили, что специалисты рассчитывают связываться с модулем Nova-C только в течение одного дня.

Модуль Nova-C совершил мягкую посадку на поверхность Луны 23 февраля.

Ракета Falcon 9 с модулем Nova-C компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.