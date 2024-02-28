Россиянин назвал натовским костюм аниматора на празднике в ТЦ и попал на видео

Житель Белгорода назвал натовским костюм супергероя у аниматора в ТЦ

Житель Белгорода назвал натовским костюм супергероя у аниматора, выступающего на детском празднике в торговом центре. Возмущение россиянина попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Белгород № 1. Люди».

На появившемся видеоролике мужчина снимает работу аниматоров. Он подходит к одному из молодых людей и начинает высказывать претензии по поводу образа.

«Вас не смущает, что это натовский супергерой, а рядом защитное инженерное сооружение от бомбежек? Должно же как-то прийти в голову, что это что-то нездоровое. Донесите руководству, что это не годится», — заявляет белгородец. В то же время он осознает, что это всего лишь персонаж мультфильма.

Позицию мужчины поддержали не все жители Белгорода. В комментариях под постом они стали писать, что «нездоров тут явно автор видео».

Некоторые пользователи предложили в таких случаях не ездить на корейских, японских и европейских машинах, а также не смотреть зарубежные фильмы и сериалы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ТЦ произошла массовая драка из-за пролитого напитка.