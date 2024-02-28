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18:57, 28 февраля 2024Россия

В российском ТЦ отреагировали на скандал с «натовским супергероем»

ТЦ Белгорода устроит месяц сказок после скандала с «натовским супергероем»
Начало событий в новости Россиянин назвал натовским костюм аниматора на празднике в ТЦ и попал на видео

Фото: David W Cerny / Reuters

В торговом центре «МегаГРИНН» в Белгороде в марте устроят месяц русских народных сказок после скандала с аниматором в костюме супергероя, который один из жителей города назвал натовским. Об этом сообщила директор ТЦ Екатерина Логунова, ее слова передает РИА Новости.

Ранее появился видеоролик, на котором житель Белгорода высказал претензии в адрес аниматора в костюме Супермена. Его позицию поддержали не все жители города. В частности, в комментариях под постом с видео писали, что «нездоров тут явно автор видео».

Екатерина Логунова отреагировали на скандал, объяснив ношение аниматором костюма Супермена тем, что авторское сообщество активно следит за использованием образов героев современных российских мультфильмов. А за нарушение авторских прав следуют высокие штрафы, добавила она.

«Мы не видим ничего плохого в использовании таких персонажей. По телевизору их тоже показывают — в кино, мультиках, в рекламе. Дети узнают этих героев, им с ними комфортно», — пояснила агентству директор ТЦ.

Логунова подчеркнула, что ТЦ не будет вводить запрет на ношение аниматорами костюмы известных супергероев, а также призвала не смешивать культуру и политику.

В декабре 2023 года учитель физкультуры школы № 26 в поселке Ливадия Приморского края переоделся в костюм Снегурочки на детском утреннике и возмутил родителей. Учителя заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

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      Владислав Толстиков
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