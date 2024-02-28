Сбросившего с седьмого этажа студентку из Нигерии россиянина арестовали

В Белгороде арестовали мужчину, сбросившего с 7-го этажа студентку из Нигерии

Октябрьский районный суд Белгорода арестовал 40-летнего уроженца Дагестана, обвиненного в покушении на 17-летнюю студентку из Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. По версии следствия, в ночь на 24 февраля между ним и девушкой произошел конфликт, в результате которого дагестанец ударил потерпевшую, а затем вытолкнул ее из окна седьмого этажа. После этого фигурант скрылся с места преступления.

Студентка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали со множественными переломами. О задержании обвиняемого стало известно 27 февраля.

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