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18:06, 28 февраля 2024Силовые структуры

Сбросившего с седьмого этажа студентку из Нигерии россиянина арестовали

В Белгороде арестовали мужчину, сбросившего с 7-го этажа студентку из Нигерии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Белгорода арестовал 40-летнего уроженца Дагестана, обвиненного в покушении на 17-летнюю студентку из Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. По версии следствия, в ночь на 24 февраля между ним и девушкой произошел конфликт, в результате которого дагестанец ударил потерпевшую, а затем вытолкнул ее из окна седьмого этажа. После этого фигурант скрылся с места преступления.

Студентка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали со множественными переломами. О задержании обвиняемого стало известно 27 февраля.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае россияне отбили женщину от ревнивого сожителя, напавшего на нее с ножом.

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      Илона Палей
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