Politico: политика фон дер Ляйен по Украине связана с целью остаться главой ЕК

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уличили в нечистоплотной политике по Украине, что связано с целью главы ЕК остаться на своем посту по итогам выборов в июне 2024 года. Об этом сообщило издание Politico, сославшись на шестерых высокопоставленных чиновников ЕС, которые не стали раскрывать свои имена.

«С этого момента мы должны следить за каждым ее шагом как за элементом предвыборной кампании», — высказался один из чиновников, комментируя непоследовательность главы ЕК в вопросе членства Украины в ЕС.

По мнению анонимных источников, фон дер Ляйен старается балансировать между приверженностью своему старому курсу и новыми требованиями избирателей, в особенности фермеров и предпринимателей. С этим связали попытки главы ЕК отложить разговоры о принятии Украины в Евросоюз, так как европейские аграрии протестуют против дешевого импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Один из европейских дипломатов в разговоре с Poilitico отметил, что «Франция и Польша боятся недовольства фермеров, а Германия — финансовых проблем».

При этом на главу ЕК оказывается давление со стороны проукраинских сил, из-за чего фон дер Ляйен была вынуждена вернуться к обязательствам Еврокомиссии по процессу принятия Украины в ЕС.

Сообщается, что многие недовольны попыткой фон дер Ляйен совмещать обязанности главы Еврокомиссии с предвыборной кампанией.

В частности, бывший глава Европарламента Мартин Шульц рекомендовал фон дер Ляйен уйти в отставку на время предвыборной кампании, чтобы не иметь нечестного преимущества перед остальными кандидатами на ее должность, а глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал фон дер Ляйен соблюдать нейтралитет и не приписывать себе заслуги всей Еврокомиссии ради преимуществ в предвыборной кампании.

19 февраля Урсула фон дер Ляйен объявила о планах вновь баллотироваться на свой пост, после чего австрийский евродепутат Харальд Вилимски назвал ее возможное переизбрание фатальным для ЕС.