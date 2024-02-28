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16:16, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Латвии допустили возможность отправки западных войск на Украину

В Минобороны Латвии допустили отправку войск на Украину в случае решения НАТО
СюжетМинобороны:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия допускает возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Об этом заявил представитель Минобороны прибалтийской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По его словам, в Риге рассмотрят такую опцию в том случае, если союзники Латвии по НАТО придут к соответствующему решению.

Ранее на конференции о поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска европейских стран могут отправиться на Украину. При этом глава государства отметил, что официальный консенсус по этому вопросу отсутствует.

Позднее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что идея переброски военных из западных стран на Украину не рассматривается в качестве конкретного предложения. Противоположную трактовку соответствующего заявления Макрона она объяснила ошибкой перевода.

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      Алевтина Запольская
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