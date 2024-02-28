В Латвии допустили возможность отправки западных войск на Украину
Латвия допускает возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Об этом заявил представитель Минобороны прибалтийской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
По его словам, в Риге рассмотрят такую опцию в том случае, если союзники Латвии по НАТО придут к соответствующему решению.
Ранее на конференции о поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска европейских стран могут отправиться на Украину. При этом глава государства отметил, что официальный консенсус по этому вопросу отсутствует.
Позднее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что идея переброски военных из западных стран на Украину не рассматривается в качестве конкретного предложения. Противоположную трактовку соответствующего заявления Макрона она объяснила ошибкой перевода.