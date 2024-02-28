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21:02, 28 февраля 2024Забота о себе

Врач перечислил эффективные методы борьбы с храпом

Оториноларинголог Борисовский посоветовал гимнастику, чтобы избавиться от храпа

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Лекарства от храпа не существует, однако есть эффективные методы борьбы с ним. Их перечислил врач-оториноларинголог Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский в беседе с aif.ru.

По словам врача, из-за храпа появляется головная боль, возрастает риск развития гипертонии и апноэ во сне — кратковременной остановки дыхания на десять и более секунд. Это состояние грозит еще более серьезными последствиями, предупредил Борисовский. Он уточнил, что люди с апноэ испытывают хронический недосып, который многократно увеличивает вероятность развития диабета, частых инфекционных заболеваний и даже рака.

Самый простой способ избавиться от храпа, говорит оториноларинголог, — постараться не спать на спине, а также заменить подушку на более высокую и жесткую. Если это не помогает, врач посоветовал гимнастику для укрепления мышц гортани. По его словам, отсутствие тонуса этих мышц является частой причиной появления храпа.

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При тяжелых случаях апноэ во сне пациентам рекомендуют СИПАП-терапию, отметил Борисовский. Он объяснил, что этим термином называют специальные аппараты, которые нужно постоянно носить во время сна. Также, по словам врача, решить проблему с храпом может увулопалатопластика — операция, во время которой уменьшают небный язычок и уплотняют ткани мягкого неба. Благодаря этому увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается интенсивность храпа, заключил Борисовский.

Ранее терапевт Софья Хасиева рассказала, что проблемы с храпом часто наблюдаются у людей с артериальной гипертензией. При этом, по ее словам, у некоторых пациентов состояние ухудшается из-за погоды и колебаний атмосферного давления.

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      Екатерина Улитина
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