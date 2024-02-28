Врач перечислил эффективные методы борьбы с храпом

Оториноларинголог Борисовский посоветовал гимнастику, чтобы избавиться от храпа

Лекарства от храпа не существует, однако есть эффективные методы борьбы с ним. Их перечислил врач-оториноларинголог Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова Станислав Борисовский в беседе с aif.ru.

По словам врача, из-за храпа появляется головная боль, возрастает риск развития гипертонии и апноэ во сне — кратковременной остановки дыхания на десять и более секунд. Это состояние грозит еще более серьезными последствиями, предупредил Борисовский. Он уточнил, что люди с апноэ испытывают хронический недосып, который многократно увеличивает вероятность развития диабета, частых инфекционных заболеваний и даже рака.

Самый простой способ избавиться от храпа, говорит оториноларинголог, — постараться не спать на спине, а также заменить подушку на более высокую и жесткую. Если это не помогает, врач посоветовал гимнастику для укрепления мышц гортани. По его словам, отсутствие тонуса этих мышц является частой причиной появления храпа.

При тяжелых случаях апноэ во сне пациентам рекомендуют СИПАП-терапию, отметил Борисовский. Он объяснил, что этим термином называют специальные аппараты, которые нужно постоянно носить во время сна. Также, по словам врача, решить проблему с храпом может увулопалатопластика — операция, во время которой уменьшают небный язычок и уплотняют ткани мягкого неба. Благодаря этому увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается интенсивность храпа, заключил Борисовский.

Ранее терапевт Софья Хасиева рассказала, что проблемы с храпом часто наблюдаются у людей с артериальной гипертензией. При этом, по ее словам, у некоторых пациентов состояние ухудшается из-за погоды и колебаний атмосферного давления.